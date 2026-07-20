Cavo Dragone Nato | Kiev sta ribaltando le sorti della guerra

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare della Nato, ha affermato che Kiev sta ribaltando le sorti del conflitto, secondo quanto dichiarato in un’intervista. Le capitali occidentali condividono questa valutazione, considerando l’andamento attuale sul campo di battaglia.

Guardando al campo di battaglia, le capitali occidentali sono sempre più convinte che l’Ucraina sta ribaltando le sorti della guerra. È d’accordo anche l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, attuale presidente del comitato militare della Nato, stando a quanto dichiara in un’intervista concessa al Kyiv Independent. Difficile, tuttavia, arrivare a definire cosa potrebbe rappresentare una vittoria da parte dell’Ucraina, prosegue: “non riesco davvero a immaginare qualcosa come la semplice riconquista di territorio da parte dell’Ucraina o la resa della Russia. È qualcosa a cui dobbiamo pensare con molta, molta cautela”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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GIUSEPPE CAVO DRAGONE, CAPO MILITARE NATO: KIEV STA RIBALTANDO LE SORTI DELLA GUERRA

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