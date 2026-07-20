Caterina Carissimi fa il bis | medaglia di bronzo agli Europei Under 18 nella marcia 5.000m

Caterina Carissimi ha ottenuto una medaglia di bronzo agli Europei Under 18 nella marcia 5.000 metri. La giovane atleta, proveniente da Alzano Lombardo, ha gareggiato a Rieti, dopo aver partecipato ai campionati italiani e agli eventi internazionali. La competizione si è svolta in Italia, con la atleta che ha concluso la gara in terza posizione. La medaglia arriva dopo il successo ai campionati italiani e rappresenta il suo secondo risultato di rilievo in questa stagione.

Da Grosseto a Rieti, dai campionati italiani a quelli continentali. Caterina Carissimi, giovane atleta di Alzano Lombardo, ha conquistato la medaglia di bronzo europea nella sua specialità, la marcia sui 5.000 metri nella categoria Under 18. Solo poche settimane fa la 16enne aveva conquistato la medaglia d’oro ai nazionali. Bergamasca, la giovane promessa dell’atletica azzurra è in forza all’Atletica Brescia 1950 ed è al primo anno di categoria. All’attivo ha anche un bronzo nella marcia 3000m indoor Allieve, più un oro e un argento nella marcia 3000m Cadette. “Prima maglia azzurra, primo anno di categoria: sono davvero contenta. Gareggiare l’ultimo giorno mi sembrava un peso, un trascinarsi, avrei voluto subito togliere il dente, volevo gareggiare subito. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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