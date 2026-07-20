Castelvenere Sorsi e Morsi al Parco della Torre tra vino musica e cantine aperte

Da fremondoweb.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’evento “Sorsi e Morsi al Parco della Torre” si terrà a Castelvenere il 22 e 23 luglio 2026. Nel parco si potranno degustare vini delle cantine locali, accompagnati da musica dal vivo, intrattenimento e cibo. L’evento prevede anche l’apertura delle cantine della zona, offrendo un’occasione di visita e assaggio. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto, con spazi dedicati alle degustazioni e alle esibizioni musicali.

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L’evento si svolgerà nel suggestivo Parco della Torre di Castelvenere il 22 e 23 luglio 2026. Si potranno degustare i vini delle cantine di Castelvenere in un’atmosfera di festa, allietata da spettacoli musicali, intrattenimento e buon cibo. Sarà consentito visitare le storiche cantine tufacee e, con visita guidata gratuita, la Casa del Contadino. Castelvenere ha la superficie “vitata” di circa il 60% del territorio comunale. “Il Paese più vitato d’Italia”. “Con questa iniziativa si aprono una serie di eventi che, oltre a caratterizzare l’Estate Castelvenerese 2026, contribuirà alla promozione del borgo, con le sue caratteristiche cantine tufacee, aperte per l’occasione insieme al museo e alla Casa del Contadino che si possono visitare gratuitamente. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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