L’evento “Sorsi e Morsi al Parco della Torre” si terrà a Castelvenere il 22 e 23 luglio 2026. Nel parco si potranno degustare vini delle cantine locali, accompagnati da musica dal vivo, intrattenimento e cibo. L’evento prevede anche l’apertura delle cantine della zona, offrendo un’occasione di visita e assaggio. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto, con spazi dedicati alle degustazioni e alle esibizioni musicali.

L’evento si svolgerà nel suggestivo Parco della Torre di Castelvenere il 22 e 23 luglio 2026. Si potranno degustare i vini delle cantine di Castelvenere in un’atmosfera di festa, allietata da spettacoli musicali, intrattenimento e buon cibo. Sarà consentito visitare le storiche cantine tufacee e, con visita guidata gratuita, la Casa del Contadino. Castelvenere ha la superficie “vitata” di circa il 60% del territorio comunale. “Il Paese più vitato d’Italia”. “Con questa iniziativa si aprono una serie di eventi che, oltre a caratterizzare l’Estate Castelvenerese 2026, contribuirà alla promozione del borgo, con le sue caratteristiche cantine tufacee, aperte per l’occasione insieme al museo e alla Casa del Contadino che si possono visitare gratuitamente. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Castelvenere, “Sorsi e Morsi al Parco della Torre” tra vino, musica e cantine aperte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Orentano torna "Sorsi e Morsi in Piazza", tra cucina toscana, musica e solidarietàA Orentano si tiene la seconda edizione di “Sorsi e Morsi in Piazza” dall’8 al 12 luglio.

Cantine Aperte in Toscana, viaggio tra vino e colline fiorentineNel fine settimana del 30 e 31 maggio, in Toscana si svolge l'evento Cantine Aperte, che coinvolge diverse aree vinicole della regione.