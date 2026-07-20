Il processo contro il gioielliere Mario Roggero si è concluso con una sentenza che ha aperto un dibattito più ampio sull'ordinamento giuridico. La decisione ha portato alla luce questioni riguardanti le responsabilità all’interno dello Stato di diritto, evidenziando come il legislatore non possa più rimandare alcune decisioni fondamentali. La vicenda ha suscitato discussioni sulla corretta distribuzione delle responsabilità tra le diverse istituzioni.

Ci sono sentenze che chiudono un processo e sentenze che, invece, aprono un dibattito destinato a interrogare l’intero ordinamento giuridico. La vicenda del gioielliere Mario Roggero appartiene certamente alla seconda categoria. Il caso ha diviso il Paese, la politica e l’opinione pubblica. Da un lato vi è chi ha visto nella decisione dei giudici la rigorosa applicazione della legge. Dall’altro chi vi ha letto la conferma di una disciplina legislativa che continua a lasciare il cittadino onesto nell’incertezza di sapere se, dopo aver subito una violenza, dovrà poi difendersi anche davanti ai tribunali. Sono due letture profondamente diverse, entrambe legittime nel dibattito pubblico, purché non vengano trasformate in una contrapposizione tra sostenitori della legalità e sostenitori della giustizia privata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Roggero, l’ordine delle responsabilità nello Stato di diritto: la responsabilità che il legislatore non può più rinviare

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Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi. Grazia subito | Documentario

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