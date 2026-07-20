Carpi lascia il Dt Garzon | Una scelta condivisa

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il direttore tecnico del Carpi, Gianluca Garzon, non era presente al raduno di mercoledì scorso. La sua collaborazione con il club si è conclusa dopo 12 mesi dall’inizio del suo secondo incarico, nel agosto 2025. La società ha definito la decisione come una scelta condivisa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o future collaborazioni.

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Ai più attenti fra i tifosi biancorossi non sarà sfuggita l’assenza mercoledì scorso al raduno del Carpi del direttore tecnico Gianluca Garzon, il cui impegno in biancorosso si è concluso dopo 12 mesi dal ritorno di agosto 2025. Carpigiano classe ’70, Garzon oltre che da giocatore aveva ricoperto vari ruoli nel Carpi, con 6 stagioni da tecnico nel settore giovanile prima di passare al Mantova e di rientrare la scorsa estate. "Sì, confermo che non faccio più parte del Carpi – racconta Garzon, che da giocatore fece parte di quella "mitica" Berretti campione d’Italia nel 1991 – per una scelta condivisa col presidente Lazzaretti. E’ stato un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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