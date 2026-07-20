Un giovane di 27 anni è morto nel parcheggio di un locale a Varcaturo dopo aver trascorso la serata con gli amici. Si è sentito male poco prima dell’arrivo dei soccorsi, che non hanno potuto fare nulla. La vittima è stata trovata in condizioni critiche e il 118 ha tentato di rianimarla senza successo. A Santa Maria a Vico è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il giovane si è sentito male nel parcheggio del locale, inutili i soccorsi del 118. Doveva essere una normale serata d’estate trascorsa con gli amici, una di quelle che si concludono con il rientro a casa dopo qualche ora di svago. Invece, per Carmine Saccone, 27 anni, residente a Santa Maria a Vico, nel Casertano, tutto si è fermato nel parcheggio del Rama Beach di Varcaturo, dove un improvviso malore non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nelle prime ore di domenica, al termine della serata trascorsa nella discoteca situata tra Giugliano e Castel Volturno. Il giovane era insieme ad alcuni amici, anche loro provenienti dalla provincia di Caserta, quando improvvisamente si è accasciato al suolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Carmine Saccone muore a 27 anni dopo una serata in disco a Varcaturo: choc a Santa Maria a Vico, disposta l’autopsia

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Varcaturo, malore dopo serata in discoteca: 27enne muore nel parcheggio

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Carmine Saccone, un giovane di 27 anni, è morto improvvisamente nel parcheggio della discoteca Rama Beach di Varcaturo. Le autorità indagano sulle cause del decesso e hanno ordinato l'autopsia per fare chiarezza sull'accaduto. Continua la lettura : ift.tt/y x.com

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