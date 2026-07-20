Carlos Alcaraz | la sua nuova fiamma è una tentatrice spagnola

Carlos Alcaraz è stato paparazzato con Claudia Canals a Positano. La donna è nota per aver partecipato a Temptation Island spagnolo. Il tennista si trova in un momento di inattività a causa di un problema al polso, riscontrato a fine aprile. I due sono stati visti insieme in un'uscita pubblica, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione.

Claudia Canals, tentatrice di Temptation Island spagnolo, è la nuova fiamma di Carlo Alcaraz: i due sono stati paparazzati a Positano Lei è la nuova fiamma del tennista che è tornato a fargli battere il cuore e a rincuorarlo in un periodo di grande rammarico perché è costretto a stare fermo da fine aprile a causa di un problema al polso. Carlos Alcaraz è stato beccato da Chi in compagnia di una ragazza misteriosa bionda.Le foto sono del Golfo napoletano, zona in cui, a bordo del suo yatch, il tennista ha trascorso serate rilassanti. la gita fuoriporta è iniziata a Procida e poi ha proseguito per Ischia. Il terzo giorno è stato raggiunto dalla ragazza ed insieme hanno raggiunto Capri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Carlos Alcaraz in vacanza in Italia con una misteriosa bionda

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