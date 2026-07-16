carlos alcaraz paparazzato con una nuova donna

Carlos Alcaraz è stato fotografato con una donna bionda durante le vacanze nel golfo napoletano. I due sono stati immortalati mentre passeggiavano insieme, senza altri dettagli sulla natura della loro relazione. La presenza della donna è stata documentata da alcuni paparazzi, che hanno pubblicato le immagini sui social. Alcaraz non ha commentato pubblicamente questa circostanza.

Nuova fiamma per Carlos Alcaraz: il tennista sta trascorrendo le vacanze nel golfo napoletano con una ragazza bionda. Dunque il presunto flirt con Ana Mena non era vero Fino a qualche settimana fa circolava un gossip riguardanteuna presunta storia tra Carlos Alcaraz e Ana Menama adesso il settimanaleChiha beccato il tennista in compagnia di una donna misteriosa, bionda, a bordo del suo yatch sul golfo di Napoli. Mentre i tornei di tennis vanno avanti, si ferma la vita sportiva del campione che da aprile è ko a causa del polso. Cosìmentre Sinner alza la coppa, lui si gode le feste e le vacanze,un tempo e un’atmosfera che forse non viveva da tempo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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