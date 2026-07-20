Cardi B e Maduka Okoye di nuovo insieme | la cena a Venezia dopo Parigi

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cardi B e Maduka Okoye sono stati nuovamente visti insieme a Venezia durante una cena, dopo aver trascorso del tempo a Parigi. TMZ ha diffuso un video che mostra i due in compagnia, alimentando i rumors su una possibile relazione. Nel frattempo, sono tornate a circolare informazioni sui precedenti giudiziari del calciatore, che erano già stati resi noti in passato. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la loro presenza nello stesso luogo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cardi B e Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, avvistati di nuovo insieme a cena a Venezia dopo l'incontro di Parigi. TMZ rilancia i rumors sulla coppia e pubblica un video, mentre riemergono i precedenti giudiziari del calciatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cardi B & Maduka Okoye Dating Rumors, Spotted Together Twice in Paris

Video Cardi B & Maduka Okoye Dating Rumors, Spotted Together Twice in Paris

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Okoye, nuovo flirt con Cardi B? I due immortalati insieme a Parigi

Leggi anche: Chi è Jelicia Westhoff, l’ex compagna di Maduka Okoye: il figlio, l’amore e le polemiche

Temi più discussi: Maduka Okoye, chi è il portiere dell'Udinese che ha conquistato il mondo della moda; Okoye accanto alla star americana: il flirt che infiamma il gossip; Maduka Okoye, chi è il calciatore sex symbol amato dal web e da Cardi B; Maduka Okoye eletto il calciatore più bello del mondo: chi è il portiere dell'Udinese.

maduka okoye di cardi b e madukaCardi B e Maduka Okoye di nuovo insieme: la cena a Venezia dopo ParigiCardi B e Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, avvistati di nuovo insieme a cena a Venezia dopo l'incontro di Parigi ... fanpage.it

maduka okoye di cardi b e madukaChi è Maduka Okoye, il portiere sex symbol dell’estate, tra moda e gossipChi è Maduka Okoye, portiere nigeriano dell'Udinese diventato virale per il fascino, la moda e i rumor su Cardi B: carriera e vita privata ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web