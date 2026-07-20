Cardi B e Maduka Okoye di nuovo insieme | la cena a Venezia dopo Parigi

Cardi B e Maduka Okoye sono stati nuovamente visti insieme a Venezia durante una cena, dopo aver trascorso del tempo a Parigi. TMZ ha diffuso un video che mostra i due in compagnia, alimentando i rumors su una possibile relazione. Nel frattempo, sono tornate a circolare informazioni sui precedenti giudiziari del calciatore, che erano già stati resi noti in passato. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la loro presenza nello stesso luogo.

Cardi B e Maduka Okoye, portiere dell'Udinese, avvistati di nuovo insieme a cena a Venezia dopo l'incontro di Parigi. TMZ rilancia i rumors sulla coppia e pubblica un video, mentre riemergono i precedenti giudiziari del calciatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cardi B & Maduka Okoye Dating Rumors, Spotted Together Twice in Paris

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Maduka Okoye è ovunque in questa calda estate, tra una sfilata di moda e un flirt con Cardi B. Ma come è possibile che il portiere dell'Udinese sia diventato uno dei calciatori più citati e desiderati al mondo? x.com

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