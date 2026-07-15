Jelicia Westhoff, ex compagna del portiere dell’Udinese, ha un figlio con lui. La relazione tra i due è stata caratterizzata da momenti turbolenti. Westhoff e Okoye hanno avuto un figlio, nato durante la loro storia. La coppia si è separata, ma i dettagli sulla loro relazione e le polemiche successive non sono stati specificati. La vicenda rimane al centro dell’attenzione per le dinamiche familiari e le controversie pubbliche.

Jelicia Westhoff è l’ex compagna di Maduka Okoye, portiere dell’Udinese eletto come il calciatore più bello al mondo. I due hanno vissuto una storia d’amore piuttosto turbolenta, segnata anche dalla nascita di un figlio. Chi è Jelicia Westhoff. Classe 1999, Maduka Okoye è nato in Germania da mamma tedesca e papà nigeriano. Oggi è un calciatore, per la precisione portiere, dell’Udinese e della nazionale della Nigeria. Nell’ultimo periodo si è parlato spesso di lui, non solo per via delle sue imprese sul campo di calcio, ma anche per via del suo stile personale che ha attirato l’attenzione di stilisti e brand della moda. Visualizza questo post... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Jelicia Westhoff, l’ex compagna di Maduka Okoye: il figlio, l’amore e le polemiche

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