L’ospedale Cardarelli ha avviato una campagna sui social media per aumentare le donazioni di sangue, a causa di una carenza di scorte. La riduzione delle riserve ha portato alla sospensione temporanea di alcuni interventi chirurgici programmati. L’ente sanitario invita i cittadini a contribuire alla raccolta, evidenziando l’urgenza di recuperare le scorte e garantire le procedure mediche in programma. La campagna mira a sensibilizzare il pubblico sulla situazione critica delle scorte di sangue.

Emergenza scorte al Cardarelli: il nosocomio lancia una campagna social per incentivare le donazioni e scongiurare il rinvio degli interventi chirurgici. Una grave situazione di carenza ematica sta mettendo a dura prova le attività sanitarie di una delle strutture ospedaliere più grandi del Mezzogiorno. Presso il Cardarelli, la drastica riduzione delle scorte di sangue rischia in questo periodo di rallentare i servizi assistenziali e di costringere il personale medico a posticipare le operazioni chirurgiche programmate e non urgenti. Il calo delle donazioni, fenomeno che storicamente si aggrava durante la stagione estiva a causa delle partenze per le vacanze e del progressivo invecchiamento dei volontari abituali, non ha però trovato impreparata la dirigenza sanitaria. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Cardarelli: scatta l’allarme per la carenza di sangue, l’ospedale lancia una campagna social

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