Capitolo Alajbegovi? | possibile frenata Atalanta Milan ancora in corsa
Le trattative di mercato per i giovani talenti internazionali sono in corso e potrebbero influenzare le strategie delle squadre di Serie A. Si discute di un possibile rallentamento nelle trattative per un difensore internazionale, che potrebbe compromettere l'acquisto da parte di una squadra. Nel frattempo, un altro club si mantiene in corsa per un attaccante, nonostante le difficoltà incontrate. Le trattative sono ancora in fase di definizione e nessun accordo è stato ufficializzato.
Le vie del calciomercato sono davvero infinite e possono nascondere delle possibili sorprese, anche quando un colpo sembra fatto o quasi impossibile. Le trattative per i giovani talenti internazionali sono molto importanti anche per le squadre della Serie A, pronte a investire per futuri possibili campioni, a prezzi ancora relativamente contenuti. Quello che sembrava essere un colpo di mercato quasi concluso sull'asse Italia-Germania rischia ora di trasformarsi in un possibile intreccio estivo del campionato italiano. Come riporta il sito calciomercato.com, sembrava tutto fatto per vedere Kerim Alajbegovi? con la maglia dell'Atalanta a partire dalla prossima stagione: il futuro del bosniaco, invece, potrebbe essere tutto ancora da scoprire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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