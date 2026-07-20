Capitolo Alajbegovi? | possibile frenata Atalanta Milan ancora in corsa

Notizia in breve

Le trattative di mercato per i giovani talenti internazionali sono in corso e potrebbero influenzare le strategie delle squadre di Serie A. Si discute di un possibile rallentamento nelle trattative per un difensore internazionale, che potrebbe compromettere l'acquisto da parte di una squadra. Nel frattempo, un altro club si mantiene in corsa per un attaccante, nonostante le difficoltà incontrate. Le trattative sono ancora in fase di definizione e nessun accordo è stato ufficializzato.