Il Milan ha concluso l'acquisto di Gila e Ramos, rafforzando la rosa. Nel frattempo, la società sta valutando cessioni per fare spazio e finanziare nuovi acquisti. Tra i possibili obiettivi, si parla di Alajbegovi, con il club che avrebbe superato l’Atalanta nella corsa al giocatore. La squadra rossonera prosegue così la strategia di rafforzamento in vista della prossima stagione.

Il Milan continua a muoversi per quanto riguarda il calciomercato: i rossoneri hanno portato a casa due profili importantissimi come Gila e Ramos, ma dovranno anche pensare alle cessioni per poi cercare ulteriori rinforzi da mettere a disposizione di Ruben Amorim. promowebapp L'editoriale di Luca Calamai: Cardinale scatenato sul mercato. Chi parla del lavoro del Milan è il giornalista Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: > "È un Milan scatenato. Il patron Cardinale ha indossato i panni di Paperon de Paperoni. Compra tanto e, onestamente, compra bene. Dopo il micidiale uno-due Ramos e Gila, operazioni che hanno messo a posto attacco e difesa, ora la società rossonera lavora ad altri due colpi importanti". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calamai: "È un Milan scatenato. Scavalcata l’Atalanta per Alajbegovi?"

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