Il vicepremier e ministro delle infrastrutture ha visitato il cantiere del raccordo tra l'autostrada A4 e la Valtrompia, annunciando che i lavori si concluderanno entro tre anni. Dopo aver partecipato alla Festa della Lega di Adro, Salvini ha commentato le manifestazioni contro le forze dell'ordine, dicendo ironicamente che chi protesta contro i poliziotti dovrebbe chiedere aiuto a Batman. Ha ribadito il suo supporto agli agenti di polizia.

Dopo la partecipazione di domenica alla Festa della Lega di Adro, stamattina il vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha fatto visita al cantiere per i lavori di costruzione del raccordo fra l'autostrada A4 e la Valtrompia, prevedendo la fine dei lavori «entro i prossimi tre anni». Accolto al campo base di Concesio dall'assessora di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, è tornato a parlare anche di ciò che è accaduto nelle scorse ore a Bologna, dove un uomo è stato ucciso durante un intervento della polizia. «Gli agenti sono stati chiamati dai cittadini per intervenire - ha detto - ci sono le bodycam e sicuramente si farà chiarezza su un intervento che ha visto la polizia richiesta fare il suo dovere. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Cantiere Val Trompia, Salvini: «Chi manifesta contro i poliziotti chieda aiuto a Batman. Io sempre dalla parte degli agenti»

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