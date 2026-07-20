Cantergiani altro record Spinazzi è oro ad Arco

Ad Arco di Trento sono andati di scena i "Queen Atletica Arco Games", con eccellenti risultati dei nostri: in particolare Lucia Cantergiani della Self ha vinto i 400 in 54’’23, stabilendo il nuovo record provinciale che era già suo e di pochi giorni fa. A livello nazionale non è un tempo stratosferico, ma negli ultimi anni le gemelle Lucia e Sara Cantergiani hanno riscritto tutti i record reggiani sulle distanze dei 400, 400 ostacoli e 800, oltre che 300 e 600. Lucia, che è eptathleta, quest’anno ha deciso di dedicarsi in particolare solo al giro di pista e agli 800. Sempre ad Arco, bella figura dell’Atletica Guastalla Reggiolo: la cadetta Emma Spinazzi vince l’atipico salto in lungo da fermo con m 2,50 (record regionale), arrivando poi terza sugli 80 in 10’’65, personale elettronico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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