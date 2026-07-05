canoa slalom bronzo di lucia pistoni nel kayak cross ai mondiali under 23

Notizia in breve

Ai Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom, disputati a Cracovia, l’Italia conquista una medaglia di bronzo nel kayak cross femminile Under 23. Lucia Pistoni si è classificata terza nelle finali ad eliminazione diretta. La competizione si è conclusa con questa medaglia per l’Italia, senza ulteriori dettagli sui risultati delle altre categorie o atleti.