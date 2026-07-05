Canoa slalom bronzo di Lucia Pistoni nel kayak cross ai Mondiali Under 23
Ai Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom, disputati a Cracovia, l’Italia conquista una medaglia di bronzo nel kayak cross femminile Under 23. Lucia Pistoni si è classificata terza nelle finali ad eliminazione diretta. La competizione si è conclusa con questa medaglia per l’Italia, senza ulteriori dettagli sui risultati delle altre categorie o atleti.
I Mondiali JuniorUnder 23 2026 di canoa slalom, andati in scena a Cracovia, in Polonia, si chiudono con un’altra medaglia per l’Italia nelle finali ad eliminazione diretta del kayak cross: nella categoria Under 23 femminile coglie il gradino più basso del podio Lucia Pistoni. Nel kayak cross Under 23 femminile si impone la ceca Tereza Kneblova, che precede l’elvetica Fia Buetikofer, mentre conquista la medaglia di bronzo l’azzurra Lucia Pistoni. Nel kayak cross Under 23 maschile vince il transalpino Ianis Triomphe, davanti allo spagnolo Miquel Farran, d’argento, ed al britannico Thomas Mayer, terzo. Nel kayak cross Junior femminile tripletta della Cechia, che monopolizza il podio con Marketa Stepankova prima, Valentyna Kocirova seconda e Lucie Vaculova terza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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