il morso degli squali fezzano torna a vincere il canaletto domina nella gara juniores

Notizia in breve

Il Fezzano ha vinto la gara di pesca con il morso degli squali, mentre il Canaletto ha dominato tra i juniores. Le prossime settimane stabiliranno se questa vittoria rappresenta un risultato isolato o se il Fezzano potrà competere per il Palio del Golfo. La competizione si è svolta in un contesto di regole e regolamenti ufficiali, con partecipanti provenienti da diverse località. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli delle strategie adottate dai team.