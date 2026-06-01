Il morso degli Squali Fezzano torna a vincere Il Canaletto domina nella gara juniores
Il Fezzano ha vinto la gara di pesca con il morso degli squali, mentre il Canaletto ha dominato tra i juniores. Le prossime settimane stabiliranno se questa vittoria rappresenta un risultato isolato o se il Fezzano potrà competere per il Palio del Golfo. La competizione si è svolta in un contesto di regole e regolamenti ufficiali, con partecipanti provenienti da diverse località. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli delle strategie adottate dai team.
Le prossime settimane diranno se si sia trattata solo di una fiammata tardo primaverile, o se davvero il Fezzano potrà competere per aggiudicarsi il Palio del Golfo. Di certo, gli Squali ieri hanno azzannato la prepalio della Morin con autorità, portandosi a casa un meritato successo. Nella gara organizzata dalla borgata Fossamastra, Gianni Carrara, Andrea Lucchinelli, Cesare Pistarino e Mattia Danubio, timonati da Giada Bertelà, vincono batteria e gara con il tempo di 11’44’’50, al termine di un bellissimo testa a testa con il Canaletto, secondo in batteria e nella classifica complessiva, battuto per poco più di un secondo. Al terzo gradino del podio un brillante Le Grazie, capace di vincere la prima batteria con il terzo tempo complessivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Il morso degli squali. Fezzano torna a vincere. Il Canaletto domina nella gara junioresNella seconda prepalio stagionale i verdi riassaporano il successo Alla Morin, i padroni di casa del Fossamastra si impongono tra le donne. msn.com
What If Italiano. . La maggior parte degli squali non attacca gli esseri umani. Ma quando lo fa, è tremendo. E la sopravvivenza? A volte dipende solo dall'istinto. O da un fratello disposto a prendere a pugni uno squalo per salvarti la vita. Rischieresti la tua vita p facebook
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