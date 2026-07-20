Campus scolastico in via Scandone | accordo tra Provincia e Comune

La Provincia e il Comune di Avellino hanno firmato un accordo di programma per costruire un nuovo campus scolastico in via Scandone. L'intesa prevede la realizzazione di un complesso integrato destinato a strutture educative. L'accordo è stato firmato recentemente e riguarda la pianificazione e l'esecuzione dei lavori. Nessuna data di inizio o termine è stata ancora comunicata.

Tempo di lettura: 2 minuti Accordo di Programma tra Provincia e Comune di Avellino per la realizzazione di un campus scolastico integrato in via Scandone. L’obiettivo è candidare il progetto della demolizione e della ricostruzione dei plessi che attualmente ospitano la Scuola Media “Cocchia” e il Liceo “Colletta” – quest’ultimo complesso di proprietà del Comune di Avellino, ma gestito dalla Provincia sulla base di specifici atti convenzionali – all’ avviso della Regione Campania “Scuola Viva in Cantiere – II Fase”, entro metà settembre. In base all’accordo, la Provincia è ente capofila dell’intervento, con funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo, nonché di gestione e approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del programma di intervento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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