Un camion con rimorchio che trasportava frutta si è ribaltato sulla strada regionale 65 vicino a una rotatoria prima del centro abitato di Luna, nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. Sul posto sono intervenute due gru per rimuovere il veicolo. Non sono stati segnalati feriti o altri mezzi coinvolti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente in attesa delle operazioni di rimozione.

San Piero a Sieve (Firenze), 20 luglio 2026 – Paura nel territorio comunale di Scarperia e San Piero. E’ in quest’ultima locaità che un grosso camion con rimorchio adibito al trasporto frutta si è ribaltato mentre stava percorrendo la strada regionale 65, in prossimità della rotatoria prima del centro abitato, in località Luna. Un boato ha scosso la zona. Il Tir si è ribaltato su un fianco. Non ci sono ferite gravi per il camionista, ma i disagi sono stati molti. Le autorità infatti si sono viste costrette a chiudere la strada. A intervenire, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, che hanno messo in sicurezza il mezzo e supportato il 118 nel soccorso all’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camion con rimorchio del trasporto frutta si ribalta sulla strada regionale. Due gru per rimuoverlo

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