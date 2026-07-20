Cambiaghi e la rivoluzione tattica di Tedesco | Ecco cosa è cambiato rispetto a Italiano

Da ilrestodelcarlino.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valles, 20 luglio 2026 – Un centrocampista ha commentato i cambiamenti tattici introdotti dal nuovo allenatore rispetto al precedente. Ha detto di voler migliorare nel segnare e assistere, ma al momento si concentra esclusivamente sul lavoro quotidiano e sulle nuove richieste del tecnico. La squadra sta adattando la strategia alle indicazioni del nuovo allenatore, che ha portato modifiche rispetto al passato.

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Valles, 20 luglio 2026 – “ Più gol e più assist? Ovvio che nel mio ruolo mi farebbe piacere riuscire a centrare questo obiettivo. Ma adesso mi sto solo concentrando sul lavoro sul campo e sulle cose nuove che ci chiede l'allenatore”. Nicolò Cambiaghi, perfino più di altri, è immerso nella fase del 'provando e riprovando', una rivoluzione tattica nella traduzione dall'Italiano (Vincenzo) al Tedesco (Domenico) che chiama molto in causa i compiti di chi gioca sulle fasce. “Qualcosina è cambiato ammette l'esterno d'attacco rossoblù . Questi sono i giorni in cui, ascoltando l'allenatore, stiamo mettendo dentro concetti nuovi. La richiesta del mister è quella di passare più dal centro, quando esiste la possibilità, ragion per cui la palla agli esterni arriva un po' dopo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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