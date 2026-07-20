«Chi lavorerà nel 2030 in Veneto?». La domanda, non del tutto provocatoria, arriva dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre. Che parte da un dato ormai fin troppo noto: il calo demografico è una realtà da tempo e l’impatto sul mondo del lavoro, con ciò che ne consegue, sarà pesante. Non fra cinquant’anni, fra meno di un lustro. Cgia parte da un dato in controtendenza che, però, non basterà a reggere l’urto: negli ultimi dieci anni i giovani veneti tra i 15 e i 34 anni sono aumentati di oltre 13.300 unità. Ma nel medio-lungo periodo, gli effetti della denatalità si faranno sentire a causa del combinato disposto con il pensionamento, già entro il 2029, di oltre 291. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Calo demografico in Veneto, il pensionamento dei baby boomer mette in ginocchio il sistema: «Nel 2030 mancheranno 300mila lavoratori»

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Nel 2040 mancheranno 1,6 milioni di studenti under 14. Nel Mezzogiorno il calo aggravato dall’emigrazione dei giovani (+76%). I dati ISTATEntro il 2040, si prevede una diminuzione di 1,6 milioni di studenti sotto i 14 anni.

Temi più discussi: Il Veneto che invecchia e fa sempre meno figli: dal 2008 bambini diminuti quasi del 40 per cento; L'occhialeria bellunese tra calo demografico e l'avanzata degli smart glasses; Lavoro, in Veneto ci sono 13.300 giovani in più, ma in tre anni andranno in pensione 291.000 persone. Chi lavorerà nel 2030?; Rovigo perde i giovani: in dieci anni calo del 9,7%, il dato peggiore del Veneto.

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