Caldo estremo l’allarme del cariodologo | Questo non fatelo

Da caffeinamagazine.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ondata di caldo estremo sta interessando l’Italia, con temperature elevate per diverse ore e notti calde e umide. Un cardiologo ha sottolineato che queste condizioni possono mettere sotto stress il corpo, specialmente anziani e persone fragili. Secondo gli esperti, evitare attività fisiche intense e rimanere idratati sono misure consigliate per limitare i rischi legati all’afa. La situazione si protrae, aumentando il rischio di complicazioni per le categorie più vulnerabili.

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L’afa che sta stringendo l’Italia non è più soltanto un fastidio estivo. Temperature alte per molte ore, notti poco fresche e umidità possono mettere l’organismo sotto pressione, con un rischio maggiore per anziani e persone fragili. Il cuore è tra gli organi più esposti: gli specialisti invitano alla prudenza e lanciano un avvertimento preciso sulle terapie. Caldo estremo e cuore, perché cresce l’allarme. Con l’anticiclone africano, nelle ore centrali della giornata il corpo deve lavorare senza sosta per disperdere calore e mantenere stabile la temperatura interna. La sudorazione provoca una perdita di acqua e sali minerali, tra cui potassio e magnesio, elementi importanti per l’equilibrio dell’organismo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Caldo estremo, l’allarme del cariodologo: “Questo non fatelo”
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