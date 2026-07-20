In alcune aree desertiche, molte abitazioni senza condizionatori o elettricità riescono a mantenere temperature più fresche grazie a tecniche tradizionali. Le case sono costruite con materiali come mattoni e cemento, che assorbono e rilasciano lentamente il calore, contribuendo a ridurre l’accumulo di calore interno. Durante l’estate, queste abitazioni non dipendono dall’uso di condizionatori, mantenendo ambienti più freschi senza energia elettrica.

L'Europa continua a scaldarsi velocemente, le case fatte in mattone e cemento continuano ad immagazinare calore durante l'estate, e l'unica soluzione per contrastare queste estati sempre più calde è accendere il condizionatore. Ma non è così ovunque. Ci sono infatti alcuni paesi che, nonostante combattano da tempo con temperature molto alte, si sono attrezzati costruendo abitazioni in grado di mantenersi fresche da sole( senza aria condizionata nè elettricità). Ecco come Dal Marocco all'Iran, passando per il sud-ovest degli Stati Uniti, le popolazioni hanno costruito edifici utilizzando soluzioni architettoniche capaci di abbassarne la temperatura. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Caldo, case fresche senza condizionatori (e elettricità): ecco il segreto delle abitazioni nel deserto

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Riscaldare casa con il condizionatore: ecco quanto costa davvero!

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