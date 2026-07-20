Calciomercato Serie A la Roma su Schjelderup | Tinti frena su Bastoni Modric vicinissimo alla permanenza al Milan

Sul calciomercato di Serie A, la Roma ha mostrato interesse per l'attaccante Schjelderup. Tinti ha invece frenato sulla possibilità di un trasferimento di Bastoni. Per quanto riguarda Modric, il giocatore è molto vicino a rimanere al Milan. Secondo fonti di mercato, le trattative delle squadre italiane si stanno intensificando in vista dell'apertura della prossima stagione. La sessione estiva prosegue con diverse operazioni in fase di definizione.

Calciomercato Serie A: Schjelderup, Bastoni e Modric sono stati al centro delle ultime voci riguardanti le trattative del nostro campionato. Il calciomercato estivo entra nel vivo con le protagoniste della Serie A pronte a chiudere operazioni strategiche in vista della prossima stagione secondo Gianluca Di Marzio. Tra le società più attive c’è la Roma, intenzionata ad accontentare le richieste del tecnico Gian Piero Gasperini. La dirigenza giallorossa e il direttore sportivo Tony D’Amico lavorano a fondo dopo il messaggio chiaro spedito dall’allenatore: “ Mi aspetto due giocatori davanti “. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Roma, occhi su Schjelderup del Benfica. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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