Calciomercato Roma il Tottenham vira con decisione su Tresoldi Aumenta la concorrenza

Il Tottenham ha iniziato a raccogliere informazioni su Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge, rafforzando la propria attenzione sul giocatore. La concorrenza per il calciatore si sta intensificando, con altri club coinvolti nella trattativa. La presenza del Tottenham si aggiunge a una lista di squadre interessate, aumentando le opzioni per l’attaccante. La trattativa si sviluppa in un mercato ancora aperto.

La concorrenza per Nicolò Tresoldi si fa sempre più numerosa. Il Tottenham avrebbe iniziato a raccogliere informazioni sull’attaccante italo-tedesco del Club Brugge unendosi alla già lunga fila di pretendenti. A riferirlo sono i britannici TeamTalk, secondo cui la compagine allenata da Roberto De Zerbi avrebbe inserito il classe 2004 tra le possibili soluzioni per rinforzare il proprio reparto offensivo ed alzare il livello di una rosa che ha rischiato seriamente rischiato di retrocedere in Championship nella scorsa stagione. Il Tottenham cerca un’alternativa a Kroupi. La prima scelta degli Spurs sarebbe, infatti, la rivelazione dell’ultima... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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