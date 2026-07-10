La Juve vira ora con decisione su Pellegrino | c’è apertura al prestito con obbligo di riscatto le ultimissime

Notizia in breve

La Juventus ha avviato trattative con il Parma per Pellegrino, con l’intenzione di procedere al prestito con obbligo di riscatto. La società bianconera accelera sul mercato per rinforzare la rosa e migliorare la rosa di Spalletti. Nel frattempo, il PSG ha respinto le ultime offerte per un attaccante del suo reparto offensivo, senza ulteriori sviluppi. La trattativa tra Juventus e Parma si concentra su questa formula di trasferimento.