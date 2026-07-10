La Juve vira ora con decisione su Pellegrino | c’è apertura al prestito con obbligo di riscatto le ultimissime
La Juventus ha avviato trattative con il Parma per Pellegrino, con l’intenzione di procedere al prestito con obbligo di riscatto. La società bianconera accelera sul mercato per rinforzare la rosa e migliorare la rosa di Spalletti. Nel frattempo, il PSG ha respinto le ultime offerte per un attaccante del suo reparto offensivo, senza ulteriori sviluppi. La trattativa tra Juventus e Parma si concentra su questa formula di trasferimento.
di Luca Fioretti Il rilancio per Kolo Muani non basta e il PSG apre a nuove offerte, così la Juventus vira con decisione su Pellegrino del Parma. La Juventus accelera sul mercato alla ricerca del rinforzo ideale da regalare a Luciano Spalletti. La pista prioritaria, che portava al ritorno di Kolo Muani, sta subendo un brusco rallentamento nelle ultime ore. Il rilancio della Juve non soddisfa il PSG, rimasto fermo sulle proprie elevate pretese economiche. I parigini, infastiditi dal mancato accordo, si dicono disposto ora ad ascoltare anche altre proposte provenienti dall’estero. Il centravanti francese piace a Borussia Dortmund e Crystal Palace, uno scenario che rischia di tagliare fuori i bianconeri dalla corsa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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