calciomercato napoli allgeri aspetta lukaku in ritiro

Il futuro di Romelu Lukaku nel Napoli resta incerto, anche se l’attaccante belga non ha ancora richiesto di essere ceduto. Al momento, il suo agente, Federico Pastorello, non ha presentato offerte ufficiali alla società. La situazione del centravanti è al centro delle discussioni di mercato, ma non ci sono ancora sviluppi concreti in merito a una possibile cessione o permanenza.

IL REBUS DEL CENTRAVANTI. Il destino di Romelu Lukaku rappresenta lo snodo cruciale del calciomercato del Napoli. Al momento, l’attaccante belga non ha chiesto la cessione e il suo agente, Federico Pastorello, non ha recapitato alcuna offerta ufficiale sulla scrivania del Direttore Sportivo Giovanni Manna. Il giocatore, reduce dalle fatiche del Mondiale e dalle vacanze negli Stati Uniti, è atteso il 5 agosto nel ritiro di Castel di Sangro. Dal punto di vista clinico, Lukaku è perfettamente guarito: i medici della nazionale belga hanno confermato che i problemi della scorsa stagione erano legati a un ritardo di condizione. Un ritardo di cui... 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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