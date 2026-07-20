calciomercato napoli allgeri aspetta lukaku in ritiro

Romelu Lukaku non ha ancora chiesto di lasciare il Napoli e il suo agente non ha presentato offerte ufficiali al club. Il suo futuro rimane incerto, mentre il calciomercato si concentra sulla posizione dell’attaccante belga. Nessuna comunicazione formale è stata fatta, e il direttore sportivo non ha ricevuto proposte concrete. La trattativa per il centravanti resta aperta, ma al momento non ci sono sviluppi ufficiali.

IL REBUS DEL CENTRAVANTI. Il destino di Romelu Lukaku rappresenta lo snodo cruciale del calciomercato del Napoli. Al momento, l’attaccante belga non ha chiesto la cessione e il suo agente, Federico Pastorello, non ha recapitato alcuna offerta ufficiale sulla scrivania del Direttore Sportivo Giovanni Manna. Il giocatore, reduce dalle fatiche del Mondiale e dalle vacanze negli Stati Uniti, è atteso il 5 agosto nel ritiro di Castel di Sangro. Dal punto di vista clinico, Lukaku è perfettamente guarito: i medici della nazionale belga hanno confermato che i problemi della scorsa stagione erano legati a un ritardo di condizione. Un ritardo di cui... 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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