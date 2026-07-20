L'Aston Villa ha presentato una doppia proposta per Estupinian, mentre il Milan continua a negoziare il trasferimento di Leao, il cui futuro rimane incerto. Inoltre, ci sono voci di un interesse per Karetasas e Hojbjerg e di un accordo tra Modric e un club. Rafa, portiere del Milan, ha ricevuto una chiamata dall'Inghilterra, mentre si susseguono rumors e trattative legate al calciomercato rossonero.

Calciomercato Milan-Leao, Aston Villa fa doppietta con Estupinian? La proposta Il futuro di Leao è uno dei grandi nodi di mercato del Milan. Il portoghese è sulla lista dei partenti e il suo addio può portare a nuovi colpi in entrata nel reparto offensivo, con Kostantin Karetsas del Genk primo nome sulla lista di Cardinale e Amorim (35-40 milioni la valutazione del 18enne greco, Diavolo che si muove per superare la concorrenza del Borussia Dortmund. La novità delle ultimissime ore, secondo quanto riporta Sportmediaset, è di un dialogo tra il club di via Aldo Rossi e l'Aston Villa. Tra i due club c'è già un affare in corso (Pervis... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato Milan-Leao, prima chiamata dall'Inghilterra per Rafa - Karetasas e Hojbjerg, Modric firma e... Rumor rossoneri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan Flash - 5 punti di svolta per Ruben Amorim

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Milan - Evertton Araujo per una Diavolo brasiliano, attacco a Nicolas Jackson - Pulisic, proposta indecente, mentre Leao... - I rumor rossoneri

Calciomercato Milan, Leao e non solo... Chi sono i 7 giocatori che possono dire addio (e il nodo Pulisic) - Rangnick/Glassner, l'ora della verità- I rumor rossoneriSette giocatori del Milan potrebbero lasciare il club in vista della prossima stagione, secondo le voci di mercato.

Temi più discussi: La strana estate di Leao: ha chiesto di andare via ma non lo vuole nessuno. Se parte, il Milan va su Karetsas; Calciomercato Milan, quanti nomi in bilico: da Loftus-Cheek a Leao, il punto sulle cessioni; Milan, il vero sogno in attacco è Foden: dipende da... Leao. Ma spunta un alleato a sorpresa; Milan, obiettivo 150 milioni: si parte da Estupinan che va all'Aston Villa. Poi Leao, Gimenez, Fofana e...

Sul tavolo del #Milan c'è un'offerta da 60 milioni per Rafael #Leao di euro dall'Arabia Saudita, ma il portoghese aspetta un club europeo. I rossoneri vogliono risolvere il caso prima del suo rientro dalle vacanze. #Calciomercato #Transfers x.com

AC MILAN, ARRIVANO ALTRI 150 MILIONI: LEAO E ALTRI SEI BIG IN USCITA ? reddit

Calciomercato Roma, può arrivare un top player dal Milan? Cosa indicano le quote dei bookmakerRafael Leao potrebbe lasciare il Milan e la Roma osserva la situazione. I bookmaker quotano il trasferimento in giallorosso a 15.00: difficile, ma non impossibile. calciomercato.com

Milan, anche il Chelsea si allontana per Leao. Le offerte giunte per lui fino ad oraIl calciomercato del Milan ruota decisamente attorno al futuro di Rafa Leao, il cui nome è stato recentemente accostato al Chelsea. tuttomercatoweb.com