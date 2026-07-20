Calciomercato Juve bianconeri costretti a fare cassa per finanziare i colpi in entrata | chi può partire

Da juventusnews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus valuta la cessione di tre giocatori per finanziare nuovi acquisti. La mancata qualificazione alla Champions League ha costretto il club a fare cassa. Tra i nomi in uscita ci sono alcuni titolari, ma ancora non ci sono ufficializzazioni. La società sta trattando le cessioni per liberare liquidità e poter investire sul mercato. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma la direzione sembra orientata a vendite di giocatori chiave.

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di Luca Fioretti Calciomercato Juve: la mancata partecipazione alla Champions impone una cessione di lusso e tre giocatori sono gli indiziati per lasciare il club. Senza la qualificazione alla Champions, la  Juventus  questa estate avrà inevitabilmente bisogno di finanziare in maniera sostanziosa il proprio mercato attraverso la  cessione di almeno un big. Il mancato accesso alla competizione europea priva le casse del club  bianconero  di introiti fondamentali, costringendo la dirigenza a compiere delle scelte dolorose. Tra i candidati a salutare la compagnia per fare cassa figura  Gleison Bremer. Il giocatore non ha ricevuto proposte interessanti per lasciare il  campo,  a parte qualche timido sondaggio del Bayern   Monaco che non si è tramutato in una vera offerta e del Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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