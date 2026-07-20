La Juventus valuta la cessione di tre giocatori per finanziare nuovi acquisti. La mancata qualificazione alla Champions League ha costretto il club a fare cassa. Tra i nomi in uscita ci sono alcuni titolari, ma ancora non ci sono ufficializzazioni. La società sta trattando le cessioni per liberare liquidità e poter investire sul mercato. Nessuna decisione definitiva è stata annunciata, ma la direzione sembra orientata a vendite di giocatori chiave.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve: la mancata partecipazione alla Champions impone una cessione di lusso e tre giocatori sono gli indiziati per lasciare il club. Senza la qualificazione alla Champions, la Juventus questa estate avrà inevitabilmente bisogno di finanziare in maniera sostanziosa il proprio mercato attraverso la cessione di almeno un big. Il mancato accesso alla competizione europea priva le casse del club bianconero di introiti fondamentali, costringendo la dirigenza a compiere delle scelte dolorose. Tra i candidati a salutare la compagnia per fare cassa figura Gleison Bremer. Il giocatore non ha ricevuto proposte interessanti per lasciare il campo, a parte qualche timido sondaggio del Bayern Monaco che non si è tramutato in una vera offerta e del Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, bianconeri costretti a fare cassa per finanziare i colpi in entrata: chi può partire

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CALCIOMERCATO JUVE: RILANCIO DECISIVO per MUHAREMOVIC e KOLO MUANI || Con @twotalkstv

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