Cafu incorona Maldini | Vi dico perché è lui la scelta migliore per l' Italia

Cafu ha espresso approvazione per la nomina di Maldini come direttore tecnico e advisor della Nazionale italiana. L’ex capitano brasiliano ha commentato che, insieme a Leonardo, Maldini possiede le qualità necessarie per aiutare l’Italia a tornare ai vertici del calcio internazionale. La decisione della Federcalcio di affidare a Maldini questa posizione è stata condivisa da Cafu, che ha evidenziato le competenze dell’ex giocatore del Milan.

L’ex capitano del Brasile approva la scelta della Figc di affidare a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico e advisor della Nazionale. Per Cafu, insieme a Leonardo, l’ex bandiera del Milan ha tutte le qualità per riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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