bus agevolato per rifugiati platea limitata ai migranti che seguono corsi di italiano

Il Comune ha annunciato che i biglietti gratuiti per i richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza sono riservati ai migranti che frequentano corsi di italiano. La misura, oggetto di polemiche e raccolta firme, riguarda un numero limitato di persone. La decisione è stata comunicata dopo che erano state sollevate critiche sulla platea ristretta della misura.

Dopo le polemiche e la raccolta firme promossa da FdI, il Comune ha chiarito i dettagli della misura che prevede biglietti gratuiti per i richiedenti asilo ospitati nei Cas. Da Palazzo D’Accursio sottolineano che "si tratta di un sostegno introdotto in seguito alla riduzione dei servizi e delle risorse destinate dallo Stato ai percorsi di accompagnamento, compresi quelli per la frequenza dei corsi di lingua e per gli spostamenti". LA MISURA. Quella che è ancora un’ipotesi consisterebbe nel mettere a disposizione city pass, e non abbonamenti annuali, da assegnare alle scuole di italiano, che li distribuiranno alle persone iscritte ai corsi e segnalate dalla Prefettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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