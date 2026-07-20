Burnham ha preso ufficialmente possesso di Downing Street, annunciando l’intenzione di “costruire una nuova economia”. Tra le priorità ci sono misure contro il caro vita e l’emergenza abitativa, con l’obiettivo di aumentare il controllo pubblico sui servizi essenziali. L’evento segna una transizione che, pur mantenendo alcuni aspetti della continuità politica, punta a un cambiamento nelle politiche economiche e sociali.

L’atteso passaggio di consegne a Downing Street è nel segno della continuità politica ma con la promessa di un cambio di passo. Dopo essere stato eletto leader del Labour, Andy Burnham ha ricevuto da re Carlo III l’incarico di formare il nuovo governo britannico, diventando il nuovo primo ministro del Regno Unito al posto del compagno di partito Keir Starmer, che ha lasciato l’incarico sostenendo di consegnargli “un Paese più forte e più equo di due anni fa” e assicurando al successore il suo “pieno sostegno”. Accolto da un lungo applauso davanti al numero 10 di Downing Street, il “re del Nord” ha riconosciuto innanzitutto la crisi di fiducia nella politica britannica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Burnham si insedia a Downing Street: “Costruiamo una nuova economia”. Le priorità: misure contro caro vita e emergenza abitativa, controllo pubblico dei servizi essenziali

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