Buon compleanno Fabio Riva Sergio Siorpaes Corrado Tedeschi
Oggi sono stati festeggiati il compleanno di Federico Moccia, Sebastiano Rossi, Stefano Bartezzaghi, Sergio Siorpaes, Amedeo Bianco, Corrado Tedeschi, Fabio Riva e Maria Teresa. Tra loro, alcuni sono noti per il loro contributo nel mondo dello spettacolo e della cultura. La giornata ha visto messaggi di auguri e celebrazioni sui social e tra amici. Nessun evento pubblico o manifestazione ufficiale è stata segnalata.
Buon compleanno Federico Moccia, Sebastiano Rossi, Stefano Bartezzaghi, Sergio Siorpaes, Amedeo Bianco, Corrado Tedeschi, Fabio Riva, Maria Teresa Armosino, Antonio Miglietta, Riccardo Venchiarutti, Giovanna Amati, Giuseppe Mussari, Jonny Crosio, Silvio Lai, Lorenza Bonaccorsi, Mauro del Barba, Giacomo Mancini, Massimo de Rosa, Gonzalo Bergessio, Thomas Oldrati, Cristian Pasquato, Manuel Fischnaller. Oggi 20 luglio compiono gli anni: Giovanni Jona Lasinio, fisico; Emilio Podestà, politico; Sergio Siorpaes, bobbista; Mario Arpino, generale; Francesco Cesarini, banchiere, economista, saggista; Claudio Maria Celli, arcivescovo; Alfiero... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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