buon compleanno fabio riva sergio siorpaes corrado tedeschi

Notizia in breve

Oggi sono stati festeggiati il compleanno di Federico Moccia, Sebastiano Rossi, Stefano Bartezzaghi, Sergio Siorpaes, Amedeo Bianco, Corrado Tedeschi, Fabio Riva e Maria Teresa. Tra loro, alcuni sono noti per il loro contributo nel mondo dello spettacolo e della cultura. La giornata ha visto messaggi di auguri e celebrazioni sui social e tra amici. Nessun evento pubblico o manifestazione ufficiale è stata segnalata.