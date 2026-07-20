Durante un concerto a San Salvo Marina, una cantante è caduta dal palco mentre si avvicinava al pubblico. La performance era gratuita e l’incidente ha suscitato preoccupazione tra i presenti e i fan. La cantante è stata portata in ospedale con una prognosi ancora da definire. Le prime parole sono state rilasciate dall’ospedale, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifica.

Noemi è stata protagonista di un incidente durante un concerto a San Salvo Marina, generando grande preoccupazione tra i presenti e tra i fan. La cantante, impegnata in un’esibizione gratuita, è caduta dal palco mentre cercava di avvicinarsi al pubblico. Un episodio improvviso che ha costretto a interrompere lo spettacolo e ha portato al suo trasferimento immediato in ospedale. La dinamica dell’incidente di Noemi. Durante l’esecuzione del brano Briciole, Noemi si è avvicinata al bordo del palco per interagire con il pubblico. In quel momento non si sarebbe accorta del limite della struttura, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto. La scena si è consumata in pochi secondi sotto gli occhi dei presenti, che hanno assistito con grande apprensione all’accaduto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Brutto incidente per Noemi: dinamica, prognosi e prime parole dall’ospedale

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