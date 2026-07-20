Un uomo di 28 anni, già sottoposto a domiciliari, è stato colpito con un taser e portato in ospedale. Successivamente, si è lanciato dal secondo piano dell’ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver rotto una finestra del bagno. È rimasto gravemente ferito.

Si è lanciato dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi, dopo aver divelto una finestra del bagno in cui aveva chiesto di recarsi pochi minuti prima. Protagonista della vicenda un 28enne di Latiano, agli arresti domiciliari, che aveva inveito contro gli operatori del 118 giunti nella sua abitazione per soccorrerlo. Tutto era iniziato nella sua abitazione di Latiano. La compagna del 28enne aveva richiesto l'intervento dei soccorritori, poiché l'uomo aveva accusato un malore. Una volta giunti sul posto, gli operatori si sono trovati di fronte a un uomo in evidente stato di agitazione. Il giovane - stando al racconto degli operatori del 118 - ha iniziato a inveire contro i soccorritori, costringendoli a chiedere l'intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Brindisi, fermato col taser finisce in ospedale: 28enne (già ai domiciliari) si lancia dal secondo piano dell'ospedale, è grave

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