botte dopo un video social ragazzina picchiata dal branco

Una ragazza di 14 anni è stata aggredita da un gruppo di coetanei nei pressi del cimitero di Velate, a Varese, venerdì pomeriggio. L’episodio segue la pubblicazione di un video su TikTok, che ha scatenato insulti e un successivo incontro tra le parti. Durante l’aggressione, la ragazza è stata picchiata. La vicenda è stata documentata e condivisa sui social, generando sconcerto nella comunità locale.

Un video pubblicato su TikTok, poi gli insulti, l’appuntamento e infine il pestaggio. È una vicenda che scuote la città di Varese quella avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì scorso nei pressi del cimitero di Velate, dove una ragazza di appena 14 anni sarebbe stata aggredita da un gruppo di coetanei al culmine di una lite nata sui social. Secondo la prima ricostruzione della polizia di Stato, tutto sarebbe partito da alcuni contenuti pubblicati sulla piattaforma digitale. Le tensioni sarebbero rapidamente degenerate in un violento faccia a faccia conclusosi con una vera e propria spedizione punitiva per la quattordicenne. La giovane, di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Ludovica è STATA PICCHIATA a SCUOLA da una BULLA

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[Spoilers: Dawntrail] Ho realizzato un video molto serio e pensato su quale dei alleati del Guerriero della Luce sarebbe il boss più spaventoso. reddit