Un uomo è stato arrestato e portato in carcere dopo aver perseguitato la compagna, anche durante la gravidanza. La donna, residente a Bastia Umbra, ha subito violenze fisiche, tra cui calci e schiaffi, e atti di intimidazione come spegnere sigarette sulla pancia. Le aggressioni si sono protratte nel tempo. La decisione di arresto è arrivata dopo le indagini delle forze dell’ordine. L’uomo, già noto alle autorità, ora si trova in custodia.

Perugia, 20 luglio 2026 - Calvario finito per una giovane donna residente a Bastia Umbra: ora il compagno, già noto alle forze dell'ordine è finito in carcere. La vittima ha riferito di aver subito frequenti episodi di maltrattamenti, culminati nei primi giorni di luglio in atti di estrema violenza fisica. Botte anche durante il periodo di gravidanza, causandole ecchimosi ed escoriazioni, arrivando a spegnere sigarette sul corpo della giovane. Le indagini. Ora i militari della stazione carabinieri di Bastia Umbra hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia su richiesta della Procura della Repubblica di Perugia, nei confronti del giovane, classe 2005, residente a Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botte anche quando era incinta, sigarette spente sulla pancia: perseguitava la compagna, uomo finisce in carcere

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