Le borse continuano a mostrare segnali di stress, con i principali indici in calo e volumi di scambio in aumento. Tra le società più grandi, si diffonde l'apprensione per i risultati finanziari, che non sembrano più sostenere l'ottimismo iniziale. Gli utili record annunciati dai colossi di Wall Street non sono più in grado di rassicurare gli investitori, che mostrano segnali di nervosismo e di incertezza sui prossimi sviluppi del mercato.

Sui mercati l'euforia sull'intelligenza artificiale inizia a vacillare anche davanti al susseguirsi di utili record per i giganti di Wall Street. Il rischio è che si passi da un semplice ritorno sulla terra delle valutazioni di segmenti come quello dei semiconduttori il cui indice da inizio luglio ha subito un violento dietrofront del 18% - in qualcosa di più ampio. L'eccesso di ottimismo, legato all'IA e non solo, ha fatto progressivamente lievitare le aspettative sui profitti. Così uno degli elementi caratterizzanti del mercato rialzista nella prima metà del 2026 è che il rapporto prezzoutili prospettico non è aumentato, anzi è addirittura sceso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Borse sempre più stressate. E tra i big si insinua la paura

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