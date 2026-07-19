Borja Iglesias ha dichiarato di voler salutare Donald Trump, affermando di non voler finire in prigione. La finale del Mondiale tra Spagna e Argentina si avvicina, mentre le polemiche coinvolgono anche l’ex presidente degli Stati Uniti, sempre più presente nel contesto della manifestazione. La tensione tra le parti si intensifica con le dichiarazioni di Iglesias e l’attenzione mediatica rivolta alle figure politiche associate al torneo.

Poche ore al fischio d’inizio della finale tra Spagna ed Argentina, finale Mondiale, e non mancano le polemiche nei confronti di Donald Trump, sempre più protagonista in questa rassegna. Borja Iglesias, calciatore della Spagna, in un’intervista ai media statunitensi, l’attaccante del Celta Vigo ha rilasciato queste dichiarazioni su Trump riportate dal Daily Mail: “ Non voglio finire in prigione. Spero di salutarlo in un momento in cui saremo tutti molto felici, che tutto si risolva in pochi secondi e che possa dimenticarmene subito. Non credo che questo sia il momento di creare polemiche. Tutti sanno perfettamente cosa penso. Mi piacerebbe fare molte cose, ma la realtà è che, anche se qualcuno pensa che io abbia un potere enorme, non ne ho abbastanza per affrontare certe situazioni “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Mondiali 2026, Borja Iglesias saluterà Trump: “Non voglio finire in prigione”

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