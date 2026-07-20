Bonus Tari 2026 scattano gli sconti con le rate di luglio | chi ne ha diritto e quanto si risparmia

A partire dalle scadenze di luglio, si applica automaticamente il bonus sociale sulla Tari per le famiglie con redditi bassi. Lo sconto del 25% sulla tassa sui rifiuti verrà calcolato senza che sia necessario presentare alcuna domanda, purché si rispettino i requisiti ISEE previsti dalla legge. Le rate di luglio rappresentano la prima applicazione di questa misura, che mira a ridurre il costo della tassa per le categorie più vulnerabili.

Con le prime scadenze della Tari di luglio diventa operativo il bonus sociale destinato alle famiglie con redditi più bassi. Lo sconto del 25% della tassa sui rifiuti, verrà riconosciuto automaticamente a chi possiede i requisiti ISEE previsti dalla normativa, senza la necessità di presentare una domanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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