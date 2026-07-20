bonus in busta paga ai dipendenti pubblici come funziona la nuova retribuzione legata alle performance

Dal prossimo mese, alcuni dipendenti pubblici riceveranno bonus in busta paga legati alle performance. La riforma stabilisce che solo il 30% dei lavoratori potrà ottenere le valutazioni più alte. La legge prevede che i bonus siano distribuiti in base alle performance valutate, influenzando direttamente la retribuzione. La ripartizione si baserà su criteri di valutazione specifici, limitando così il numero di destinatari dei benefici massimi.

La riforma Zangrillo cambierà il modo in cui i dipendenti pubblici riceveranno i bonus legati alle prestazioni. La legge prevede che solo il 30% dei dipendenti possano ricevere le valutazioni massime e, di conseguenza, i benefici che ne derivano. Di questi, inoltre, solo il 20% potrà essere selezionato come eccellenza. Cambierà anche chi valuterà i dipendenti, con più figure coinvolte e non più soltanto il superiore diretto. In questo modo si tenterà di garantire la trasparenza delle decisioni. Un cambiamento radicale rispetto al passato, quando la valutazione di prestazioni massima era la norma in quasi tutti gli uffici pubblici. Come funzionano i nuovi bonus in busta paga per i dipendenti pubblici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Bonus 800 euro per i dipendenti pubblici: più soldi in busta paga

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