Una bambina di 10 anni ha rischiato di annegare in una piscina di una struttura ricettiva durante un soggiorno in vacanza. Il padre l’ha soccorsa e ha rimosso dall’acqua la bambina, che è stata poi portata in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno stabilizzato la bambina. Attualmente si trova fuori pericolo. Non sono stati segnalati altri feriti. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente.

Terricciola (Pisa), 20 luglio 2026 – Attimi di paura in una struttura ricettiva dove una bambina di 10 anni, in vacanza con la famiglia, ha rischiato di annegare in piscina nel pomeriggio di ieri. La piccola, mentre stava facendo il bagno – da quanto abbiamo appreso – avrebbe improvvisamente iniziato a manifestare gravi difficoltà a restare a galla in acqua. Provvidenziale l’intervento del padre che si è accorto in tempo di quanto stava accadendo: è riuscito a riportarla a bordo vasca, prestando alla bambina i primi fondamentali soccorsi per farla riprendere. La bambina aveva però ingerito una notevole quantità d’acqua. Sul posto è arrivata in pochi minuti un’ambulanza della Misericordia di Peccioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bimba rischia di annegare: soccorsa dal padre. “E’ fuori pericolo”

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