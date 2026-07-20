Bilancio d’esercizio | la prova del nove per chi fa impresa
Ogni anno migliaia di società italiane si confrontano con un appuntamento ricorrente: il deposito del bilancio d’esercizio al Registro delle Imprese. Per chi è alle prime armi – una start-up che sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale e cerca il primo round di investimento, o una neonata Società a responsabilità limitata che ha appena aperto la sua prima pasticceria di quartiere – quel passaggio pesa quasi come un esame di maturità: è il momento in cui si inizia a capire, scoprendolo nero su bianco, se un’idea può stare davvero in piedi. Chi deve pensarci. L’obbligo riguarda tutte le società di capitali: Società per Azioni e Società a responsabilità limitata –comprese le versioni semplificate scelte da chi parte con budget ridotti– e Società in accomandita per azioni, senza dimenticare cooperative e consorzi con attività esterna. 🔗 Leggi su Tpi.it
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Sai davvero leggere il bilancio della tua attività? Molti guardano solo l'ultima riga: utile o perdita?. Ma il bilancio d'esercizio racchiude molto di più: è una vera e propria fotografia dello stato di salute patrimoniale, finanziaria ed economica della tua società. facebook
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