Bilancio d’esercizio | la prova del nove per chi fa impresa

Ogni anno migliaia di società italiane si confrontano con un appuntamento ricorrente: il deposito del bilancio d’esercizio al Registro delle Imprese. Per chi è alle prime armi – una start-up che sviluppa algoritmi di intelligenza artificiale e cerca il primo round di investimento, o una neonata Società a responsabilità limitata che ha appena aperto la sua prima pasticceria di quartiere – quel passaggio pesa quasi come un esame di maturità: è il momento in cui si inizia a capire, scoprendolo nero su bianco, se un’idea può stare davvero in piedi. Chi deve pensarci. L’obbligo riguarda tutte le società di capitali: Società per Azioni e Società a responsabilità limitata –comprese le versioni semplificate scelte da chi parte con budget ridotti– e Società in accomandita per azioni, senza dimenticare cooperative e consorzi con attività esterna. 🔗 Leggi su Tpi.it

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