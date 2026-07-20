Biker Bikini in migliaia per l’Arcuri

Migliaia di motociclisti e appassionati di motori si sono riuniti sul lungomare di Cesenatico per la 32esima edizione del Biker Bikini Benefit. L’evento ha visto la partecipazione di donne e appassionati di musica rock, con attività e raduni dedicati ai motori. La manifestazione si svolge annualmente e attira un vasto pubblico. Non sono stati segnalati incidenti o eventi rilevanti durante l’iniziativa.

Migliaia di motociclisti e appassionati di motori, donne e musica rock, si sono dati appuntamento sul lungomare di Cesenatico per la 32esima edizione del Biker Bikini Benefit. L’attrice Manuela Arcuri è stata la madrina, affiancata da modelle italiane e straniere. Lo spettacolo è stato un successo grazie al baritono Raffaello Bellavista, alle rock band che si sono alternate sul palco, agli artisti e a personaggi di un mondo carico di fascino. La manifestazione organizzata dal Cafè degli Artisti con il contributo di Glamping, Cesenatico Camping Village e il patrocinio del comune di Cesenatico, è riuscita alla perfezione. Domenica per il clou, il Biker Bikini Benefit ha aperto i battenti alle 7 del mattino per il mercatino di accessori, pezzi di ricambio, caschi, abbigliamento e oggettistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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