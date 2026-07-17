Il lungomare di Cesenatico ha ospitato domenica il Biker Bikini Benefit, con Manuela Arcuri come madrina. La manifestazione si è svolta a ritmo di musica rock e ha coinvolto numerosi partecipanti. La giornata ha visto esibizioni e iniziative legate al mondo delle moto, attirando pubblico e appassionati. La festa si è conclusa senza incidenti, con la partecipazione di organizzatori e volontari.

Cesenatico (Forlì-Cesena), 17 luglio 2026 – Il lungomare di Cesenatic o domenica ospita Biker Bikini Benefi t. La madrina quest’anno è l’attrice Manuela Arcuri, che sarà affiancata da modelle italiane e straniere, il baritono Raffaello Bellavista, rock band e artisti, per due giorni protagonisti del grande evento dell’estate, dedicato agli appassionati di musica rock, belle donne, auto e moto americane. È la 32esima edizione della manifestazione organizzata dal Cafè degli Artisti con il contributo di Glamping, Cesenatico Camping Village e il patrocinio del Comune di Cesenatico. Nel fine settimana arriveranno migliaia di personaggi sulle due ruote a motore, per dar vita ad una festa unica, che colora e anima il viale Carducci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manuela Arcuri madrina del Biker Bikini di Cesenatico: si accende la festa a ritmo di rock

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