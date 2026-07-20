Bianca Guaccero si trova nella sua regione di origine, la Puglia, dove ha trascorso alcune giornate in spiaggia e ha incontrato familiari e amici. La conduttrice e attrice ha condiviso sui social alcune immagini delle sue serate in riva al mare, accompagnate dalla canzone “Leggera” di Levante. Ha sottolineato l’importanza di apprezzare ciò che si ha, senza specificare ulteriori dettagli sul soggiorno o altri piani.

Sulle note di “Leggera” di Levante e immerse nella cornice delle luci pugliesi, prendono forma le vacanze di Bianca Guaccero. La conduttrice e attrice di Bitonto è rientrata nella sua Puglia per staccare la spina e ritrovare il calore della famiglia e degli amici di sempre. Lontana dai frenetici ritmi del set e degli studi televisivi, la showgirl ama rifugiarsi nei luoghi dell'infanzia: un ritorno che condivide con i fan attraverso scatti social carichi di spensieratezza e autentica serenità. «Bisogna sempre ringraziare per ciò che si ha . e non concentrarsi su quello che si vorrebbe avere . perché questo ci porta lontano dal Presente», è il commento a corredo di una delle foto immortalate sullo sfondo serale di una spiaggia pugliese. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Bianca Guaccero, tra serate in spiaggia e affetti ritrovati nella sua Puglia. «Bisogna sempre ringraziare per ciò che si ha»

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