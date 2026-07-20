Betnero ha avviato un’indagine su oltre 500 giocatori italiani per studiare il comportamento nel gioco online. Contestualmente, ha presentato un nuovo strumento chiamato Casino Risk Calculator, pensato per aiutare i utenti a valutare i rischi associati alle loro attività di gioco. La ricerca mira a raccogliere dati sul comportamento dei giocatori e sulla prevenzione del gioco compulsivo.

Oltre 500 giocatori italiani saranno coinvolti in una ricerca dedicata alla prevenzione del rischio nel gioco online. Promossa da Betnero e realizzata da Sé Synergic Evolution e Almar Ricerche, l’indagine analizzerà il livello di consapevolezza degli utenti e l’efficacia del nuovo Casino Risk Calculator, lo strumento gratuito sviluppato per aiutare i giocatori a valutare il rischio di perdita prima di iniziare una sessione di gioco. Il gioco responsabile è diventato uno dei temi centrali nel dibattito sul gambling online. Accanto agli strumenti di tutela previsti dalla normativa, cresce infatti l’attenzione verso soluzioni capaci di aiutare i giocatori a comprendere meglio il funzionamento dei giochi e i rischi economici legati alle proprie scelte. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Betnero lancia un’indagine sul gioco responsabile e presenta il nuovo Casino Risk Calculator

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