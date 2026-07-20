Tre club della Premier League sono interessati a Andreas Schjelderup, attaccante del Benfica. Dopo aver brillato al Mondiale con la nazionale norvegese, il giocatore ha attirato l'attenzione di diversi top club europei. La sua prestazione nel torneo ha portato a un aumento dell'interesse da parte di squadre inglesi. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali offerte o trattative in corso.

Andreas Schjelderup è finito nel mirino di diversi top club europei. L'attaccante del Benfica ha giocato un ottimo Mondiale con la Norvegia ed ha attirato su di sé soprattutto le attenzioni della ricca Premier League. Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, Liverpool, Chelsea e Tottenham farebbero di tutto pur di portarlo in Inghilterra. Attualmente, gli Spurs sembrano in vantaggio ma i portoghesi chiedono almeno 50 milioni di euro per lasciare partire la loro ala sinistra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Benfica, tre club di Premier League sulle tracce di Schjelderup

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