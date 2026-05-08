juventus la premier league sulle tracce di gatti

Federico Gatti potrebbe lasciare la Juventus per trasferirsi in Premier League. Le squadre inglesi hanno mostrato interesse per il difensore e sono in fase di trattativa con il suo agente. La società torinese valuta le offerte ricevute e sta considerando le eventuali proposte. La decisione finale sulla permanenza o la cessione del giocatore sarà presa nelle prossime settimane.

Gatti in vetrina: Sirene dalla Premier e il bivio Juventus. Il futuro di Federico Gatti potrebbe essere lontano da Torino. Nonostante il forte legame con l’ambiente bianconero, il difensore ex Frosinone è finito nel mirino di diversi club di Premier League, pronti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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